Al Khelaifi: "La Superlega è morta da tempo. Contenti del ritorno del Barca nell'ECA"

Al Khelaifi: "La Superlega è morta da tempo. Contenti del ritorno del Barca nell'ECA"FirenzeViola.it
© foto di TUTTOmercatoWEB.com
Oggi alle 15:41News
di Redazione FV

Nasser Al Khelaifi, presidente del Psg e dell'EFC, al termine dell’Assemblea Generale dell’EFC, ha parlato in conferenza stampa tornando sul capitolo legato alla Superlega e riaccogliendo il Barcellona all'interno dell'ECA: “Laporta è un amico, come ho detto nel mio discorso, qualche volta tra amici si può discutere ma era felice di essere qui. Abbiamo parlato di di diverse cose, ma la Superlega era già morta prima di oggi. Tutti i club, non solo il board, sono molto felici di avere nuovamente il Barcellona tra di noi”.