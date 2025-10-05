Live Fiorentina-Roma 1-2, rivivi il live di FV!

vedi letture

--- FINE SECONDO TEMPO ---

90'+5' - Finisce qua, la Roma vince al Franchi per 1-2 e la Fiorentina dopo sei giornate non è ancora riuscita a trovare i 3 punti. Altra sconfitta e qualche fischio mischiato a indifferenza da parte dello stadio.

90'+3' - Kean in pressione su Rensch, il laterale della Roma concede un calcio d'angolo alla Fiorentina. Tutta la Viola nell'area giallorossa, a eccezione di De Gea e Fortini.

90'+1' - Cinque minuti di recupero

90' - Altra occasione per la Roma! Dall'angolo, tutto solo arriva Ndicka che però non impatta bene di testa. Avrebbe potuto fare male.

89' - La prova a chiudere la Roma! Dybala dribbla la difesa viola e col mancino va vicino al gol. Risponde presente De Gea.

85' - Ultimi cinque minuti di partita al Franchi, la Roma conduce ancora per 2-1 sulla Fiorentina. Non ci sono più cambi a disposizione dei due allenatori.

Clamorosa occasione per pareggiarla sui piedi di Gosens. Si mangia un gol già fatto il terzino viola che con il suo piede da buonissima posizione spara alto.

GOSENS SI DIVORA IL 2-2!

81' - Quinta sostituzione nella Roma: fuori Wesley, dentro El Aynaoui.

81' - Quarta sostituzione nella Roma: fuori Soulé, dentro Ziolkowski.

80' - Fuori Dodo, dentro Fortini, finite le sostituzioni in casa Fiorentina.

79' - Su un tiro di Ranieri, viene fischiato un fallo a favore della Roma. Proteste della panchina viola, espulso il team manager Ottaviani.

Zoppica un po', si scalda Fortini.

Gioco fermo, il terzino destro è a terra. Gli viene toccato il ginocchio sinistro.

76' - Ultimo quarto d'ora, problemi per Dodo.

Pioli le prova tutte: 3 punte insieme, Dzeko-Piccoli-Kean.

75' - Terza e quarta sostituzione nella Fiorentina: fuori Mandragora, dentro Dzeko. fuori Marì, dentro Comuzzo.

Fiorentina sfortunatissima. Dopo il legno di Kean nel primo tempo, arriva anche la traversa di Piccoli. Si dispera, giustamente, l'attaccante viola che dalla distanza, così dal nulla, da un rinvio di De Gea, aveva trovato il jolly facendo partire un tiro al volo dalla parabola imprendibile per Svilar. Il portiere della Roma immobile guarda il pallone stamparsi sulla traversa. Quanta sfortuna!

74' - TRAVERSA DI PICCOLI! CLAMOROSO TIRO DALLA DISTANZA CHE SI STAMPA SUL PALO!

72' - Fioccano adesso i cartellini gialli: questa volta se lo prende Marì, per un fallo su Dybala.

71' - Calcio di punizione battuto da Nicolussi Caviglia, verso il cuore dell'area di rigore: Mancini perde di vista Piccoli, che di testa sfiora soltanto il pallone senza riuscire a indirizzarlo in porta.

70' - Entrataccia in ritardo di Wesley su Gosens: cartellino giallo anche per il brasiliano.

69' - Terza sostituzione nella Roma: fuori Tsimikas, dentro Rensch.

67' - Non ce la fa Fazzini, ci ha provato, a stretto i denti ma il trequartista viola è costretto al cambio. Entra Ndour

65' - Giallo per Tsimikas, fallo su Dodo.

64' - Grande azione sull'asse Pellegrini-Dybala, con l'argentino che poi di tacco premia la sovrapposizione a destra di Wesley: il cross del brasiliano, basso e forte, viene respinto dal muro viola.

62' - Ci riprova ancora Kean! Cross di Ranieri dalla trequarti, Kean al volo manda alto. L'arbitro fischia fallo per gioco pericoloso dell'attaccante viola su Ndicka.

60' - Prima sostituzione nella Roma: fuori Dovbyk, dentro Dybala. E la seconda è dentro Pellegrini per Baldanzi.

59' - Che occasione per la Fiorentina! Cross invitante di Dodo dalla trequarti, quelli che basta spingerli in porta. Non ci arrivano in ordine Piccoli, Gosens e Ranieri. Palla sul fondo.

58' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo, ci prova Dodò con un tiro al volo da fuori area: pallone colpito con l'esterno, svirgolato totalmente e che termina molto distante dalla porta.

56' - Kean! Si fa rivedere la Fiorentina. Bella azione di Mandragora che lascia a Fazzini. Il trequartista serve Kean al limite dell'area di rigore che calcia ma la difesa della Roma ribatte. Ci sarebbe stato Gosens solo in area di rigore da servire...

53' - Ce la fa Fazzini, niente cambio. Rimane fermo fuori Ndour.

52' - Forse una distorsione alla caviglia sinistra per il trequartista viola, che comunque esce dal campo sulle sue gambe.

51' - Rimane a terra Fazzini, forse per lui un problema muscolare.

50' - Ripartenza viola, spazio per Fazzini che va al tiro. Centrale per Svilar.

49' - Wesley crossa forte, non impatta bene Dovbyk.

46' - Si ricomincia, palla alla Fiorentina. Quello della Viola ora è un 3-4-1-2 con Fazzini alle spalle del tandem Piccoli-Kean.

Prima sostituzione nella Fiorentina: fuori Gudmundsson, dentro Piccoli.

---- INTERVALLO ----

45'+3' - Termina qui il primo tempo di Fiorentina-Roma.

45'+2' - Ci prova la Fiorentina sempre in contropiede, ma Kean stavolta viene raddoppiato e fermato.

45'+1' - 3 minuti di recupero.

45' - Ancora pericolosa la Roma! Cristante va al cross verso il centro dell'area di rigore, Gosens devia con la testa la sfera verso la propria forza: De Gea, con la mano di richiamo, devia sul fondo.

44' - Un po' di nervosismo, ammonito anche Pioli.

43' - Gudmundsson in ritardo, ammonito per un fallo su Celik.

41' - Quattro minuti al termine della prima frazione di gioco, ma ci sarà un corposo recupero.

Sfortunatissimo Moise Kean che colpisce il legno...Clamorosa occasione per la Fiorentina: Kean servito molto bene da Fazzini in profondità tra le linee. L'attaccante viola che attacca sempre molto bene lo spazio si ritrova la palla sul sinistro, tiro di prima e palla che sbatte sul palo con Svilar battuto.

38' - PALO DI KEAN!

36' - Dovbyk! Che occasione per la Roma! Il cross di Wesley è perfetto, ma il centravanti ucraino la sfiora a mala pena e non riesce a trovare la porta.

35' - Impalpabile fino a questo momento Gudmundsson, il calciatore che sta mancando alla Fiorentina.

33' - Dopo un rapidissimo check con il Var, Colombo indica la bandierina. È solo calcio d'angolo per la Fiorentina.

32' - Proteste viola! Su una conclusione di Dodò, i calciatori della Fiorentina lamentano un tocco di braccio in area di rigore.

Calcio d'angolo per la Roma. Va Soulé dalla bandierina, cross diretto verso il primo palo dove c'è Cristante, che in torsione trova un grandissimo gol. De Gea non irresistibile questa volta, sorpreso dall'inzuccata del capitano giallorosso. Ribalta tutto la Roma, è 1-2!

30' - RIBALTA TUTTO LA ROMA! SEGNA CRISTANTE!

27' - Botta potente di Soulé, diretta ancora una volta in porta: provvidenziale la chiusura di Marì, a protezione del primo palo dello specchio difeso da De Gea.

25' - Wesley riceve palla nei pressi del vertice dell'area di rigore, va al cross sul secondo palo alla ricerca di Baldanzi che non può tenere in gioco la sfera. Non preciso fino a questo momento il brasiliano.

Kone trova bene Dovbyk in area di rigore, la sponda del centravanti giallorosso è perfetta per Soulè che di prima, dal limite dell'area di rigore, con il suo sinistro trova un gol molto bello mettendo la palla al sette. Incolpevole De Gea, gran bella rete del fantasista giallorosso.

21' - PAREGGIA SUBITO LA ROMA! GOL DI SOULE!

20' - Prova a farsi vedere la Roma, la Fiorentina ha abbassato il suo baricentro dopo il gol.

17' - Fiorentina galvanizzata dal gol, la squadra di Pioli tiene bene il campo e non lascia spazi alla Roma.

Recupera palla la Fiorentina, bravo Nicolussi a lanciare subito Kean in contropiede. L'attaccante viola si incunea verso la porta, rientra sul piede forte e lascia partire un bolide che si insacca alle spalle di Svilar. Grandissimo gol di Kean che finalmente si è sbloccato!

14' - MOOOISEEEE KEANNNNNN! FIORENTINA IN VANTAGGIOOO!!!

11' - Fiorentina che prova a mettere la testa nella metà campo avversaria e lo fa con un baricentro anche piuttosto alto, con tanti effettivi oltre la linea del centrocampo. Gasperini, invece, non è soddisfatto dell'avvio dei suoi e chiede di più a Dovbyk, che non viene trovato dai compagni.

10' - Fallo netto di Pongracic su Baldanzi, ha rischiato in questo caso il difensore viola.

8' - Si agganciano Kean e Ndicka, vanno giù e prime scaramucce. Sarà un bel duello tra i due.

7' - Ci prova Soule che rientra a tira, ma repsinge la difesa viola.

4' - Tiro di Mandragora, palla nel cantiere della Curva Fiesole.

3' - Bella incursione di Dodo, punizione dal limite per la Fiorentina. Ammonito Cristante.

1' - Partiti! Primo tocco del pallone affidato alla Roma.

INIZIO PRIMO TEMPO

14:55 - Squadre in campo, suona l'inno della Serie A.

14:50 - Un saluto ai lettori di FirenzeViola.it e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Roma!

14:45 - Alle 15:00 va in scena Fiorentina-Roma, sesta giornata di campionato. La Fiorentina cerca ancora la prima vittoria in Serie A, mentre la Roma vuole riscattare la sconfitta subita in Europa League per mano del Lille. Di seguito le scelte dei due allenatori.

Fiorentina (3-5-2/3-4-2-1): 43 De Gea; 5 Pongracic, 18 Marí, 6 Ranieri; 2 Dodo, 8 Mandragora, 14 Nicolussi C., 22 Fazzini, 21 Gosens; 10 Gudmundsson, 20 Kean. Allenatore: Pioli

A disposizione: 30 Martinelli, 1 Lezzerini, 60 Kouadio, 29 Fortini, 65 Parisi, 15 Comuzzo, 26 Viti, 44 Fagioli, 11 Sabiri, 27 Ndour, 24 Richardson, 91 Piccoli, 9 Dzeko.

Roma (3-4-2-1): 99 Svilar; 19 Celik, 23 Mancini, 5 N’Dicka; 43 Wesley, 4 Cristante, 17 Kone, 12 Tsimikas; 18 Soulé, 92 El Shaarawy; 9 Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: 95 Gollini, 32 Vasquez, 87 Ghilardi, 24 Ziolkowski, 23 Hermoso, 2 Rensch, 61 Pisilli, 8 El Aynaoui, 35 Baldanzi, 7 Pellegrini, 21 Dybala, 11 Ferguson.