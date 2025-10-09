Dagli inviati
Vierchowod: "Difesa viola peggiorata perché il centrocampo non fa filtro. Vi spiego i gol sui calci piazzati"
FirenzeViola.it
L'ex difensore e allenatore della Fiorentina Pietro Vierchowod, intercettato durante il Festival dello Sport a Trento, ha parlato anche delle difficoltà della squadra viola: "L'ho vista contro il Como e mi è parsa una squadra che per ha poca personalità e poca qualità in mezzo al campo. E' peggiorata anche in difesa, gli altri anni in fase difensiva non era male, quest'anno è peggiorata anche perché il centrocampo fa poco filtro".
Tanti gol subìti da calcio piazzato...
"Perchè questo? Vuol dire che non si è capaci di marcare".
Per ascoltare l'intervista completa guarda il video in calce
