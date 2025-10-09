Serie A, Pulisic miglior giocatore del mese di settembre: battuti De Bruyne e Di Marco

Oggi alle 16:20News
di Redazione FV

Sarà avversario della Fiorentina nella prossima gara di campionato a San Siro contro il Milan, nel mentre a Christian Pulisic è stato consegnato il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di settembre. La consegna del trofeo, si legge nel comunicato della Lega Serie A, avverrà nel pre-partita di Milan-Fiorentina, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Christian Pulisic, che ha superato campioni del calibro di Baschirotto (Cremonese), De Bruyne (Napoli), Dimarco (Inter), Krstovic (Atalanta), Orsolini (Bologna).