Roma-Fiorentina, ufficiale la designazione arbitrale: direzione affidata a Marcenaro
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Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la sfida tra Roma e Fiorentina: il direttore di gara sarà Marcenaro. Abisso al Var
Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la prima giornata di campionato di Serie A che vedrà la Fiorentina impegnata sul campo della Roma all'Olimpico lunedì prossimo con fischio d'inizio alle 20.45. L'arbitro sarà il signor Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e C. Rossi. Al Var ci sarà Abisso, mentre l'Avar sarà Giua. Quarto uomo il signor Fabbri.
Ecco la designazione per i viola:
MARCENARO
LO CICERO – ROSSI C.
IV: FABBRI
VAR: ABISSO
AVAR: GIUA
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Primo Piano
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