Roma-Fiorentina, ufficiale la designazione arbitrale: direzione affidata a Marcenaro

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Oggi alle 12:15 Primo Piano di Redazione FV @PietroLazze di Fonti preferite

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la sfida tra Roma e Fiorentina: il direttore di gara sarà Marcenaro. Abisso al Var