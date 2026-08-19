Roma-Fiorentina, ufficiale la designazione arbitrale: direzione affidata a Marcenaro

Roma-Fiorentina, ufficiale la designazione arbitrale: direzione affidata a MarcenaroFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:15Primo Piano
di Redazione FV
Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la sfida tra Roma e Fiorentina: il direttore di gara sarà Marcenaro. Abisso al Var

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la prima giornata di campionato di Serie A che vedrà la Fiorentina impegnata sul campo della Roma all'Olimpico lunedì prossimo con fischio d'inizio alle 20.45. L'arbitro sarà il signor Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e C. Rossi. Al Var ci sarà Abisso, mentre l'Avar sarà Giua. Quarto uomo il signor Fabbri

Ecco la designazione per i viola: 

MARCENARO

LO CICERO – ROSSI C.

IV:     FABBRI

VAR:    ABISSO

AVAR:      GIUA