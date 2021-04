BRESCIA, Niente manette per Cellino. La Cassazione...

Niente arresto per Massimo Cellino, presidente del Brescia. Solo un sequestro di beni per un ammontare di 664.535,58 euro a carico suo, della moglie e della segretaria. In precedenza, era stata richiesta una misura cautelare personale nei confronti di Cellino e della moglie: respinte, così com’era avvenuto da parte del gip, oltre a una richiesta complessiva di sequestro per un valore superiore ai 50 milioni di euro. Tuttavia, a breve la procura vorrebbe ricorrere in Cassazione per ottenere l'arresto dello stesso Cellino, con l'eventuale ricorso da depositare entro una decina di giorni. A riportare la notizia, BresciaOggi.