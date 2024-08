BREKALO, Non solo l'Empoli: in corsa pure il Venezia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Possibile partenza dalla Fiorentina per Josip Brekalo, in questi ultimi giorni di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport Empoli (squadra già anticipata ieri da Firenzeviola.it) e Venezia hanno chiesto informazioni per l'esterno viola, che non ha spazio alla corte di Raffaele Palladino e che potrebbe dunque provare una nuova avventura dopo il prestito all'Hajduk Spalato nella seconda parte della passata stagione.

Leggi anche l'anticipazione di FV: BREKALO, IKONE E BARAK, CHI IL SACRIFICATO?