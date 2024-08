BREKALO, IKONE E BARAK, CHI IL SACRIFICATO?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Un altro giorno di contatti e lavoro che però non hanno portato a fumate bianche, né in entrata né in uscita. La rosa, se dovranno entrare i giocatori indicati dal tecnico in accordo con la dirigenza, dovrà essere sfoltita. Molti giocatori restano infatti difficilmente collocabili tatticamente e tra questi ci sono Brekalo, Ikoné e Barak: tre per un ruolo praticamente simile sono troppi e qualcuno dovrà essere sacrificato.

Josip Brekalo in ritiro è stato subito buttato nella mischia come trequartista di destra, con fortune alterne, ma quando Jonhatan Ikoné è rientrato in gruppo lo ha subito sorpassato nelle gerarchie. Le voci dicono che il francese, che in viola dal gennaio 2022 non ha mai convinto, piaccia a Palladino ma le prestazioni non sembrano dare ragione al gradimento del tecnico e se dalla Premier dovessero continuare a suonare le sirene (Wolverhampton e Leicester) la cessione potrebbe concretizzarsi. Per il croato c'è stato l'interesse di alcuni club italiani, dall'Empoli e Parma al Palermo in B, ma nessuno ha affondato i colpi.

Antonin Barak ieri ha fortemente deluso come trequartista di destra ma non aveva convinto neanche quando era stato provato nel centrocampo a due. Il giocatore, che neanche Italiano era stato in grado di trovargli una collocazione definitiva per dargli completa fiducia, Palladino, che cerca giocatori che ruotino e sappiano ricoprire più ruoli, se da una parte si ritrova con un giocatore che può spaziare dal centrocampo alla trequarti, rischia di ritrovarsi con un giocatore demotivato e che perde certezze. Già a gennaio il ceco ha avuto diverse richieste ed è stato vicino ad accasarsi al Cagliari potrebbe dunque lasciare davvero Firenze in queste ultime ore di mercato.

Saranno dunque il mercato e le valutazioni del tecnico a decidere chi dei tre lascerà la Fiorentina.