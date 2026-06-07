Leao e l'espulsione dopo la rissa: rischia di perdere l'inizio del Mondiale

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Il giocatore del Milan impegnato con la Nazionale, Leao, nell'amichevole tra il suo Portogallo e il Cile, ieri è stato protagonista in negativo di un episodio che ora può costargli l'inizio del Mondiale.

Il fatto

Durante la gara Faundez e Joao Cancelo vengono a contatto dopo un'azione sulla linea di fondo. A quel punto Leao è intervenuto per difendere il compagno visto che al battibecco si era aggiunto anche Roman. I due sono venuti alle mani, con il milanista che oltre a spingere l'avversario lo colpisce sul collo e poi gli dà una manata in faccia che fa crollare a terra il cileno. L'arbitro italiano Zufferli ha poi espulso entrambi.

Il regolamento

Leao potrebbe ora andare incontro ad una squalifica che potrebbe precludergli anche le prime gare del Mondiale. I precedenti, che hanno coinvolto anche Cristiano Ronaldo in un'occasione, fanno ben sperare il milanista visto che in quei casi il giudice ha squalificato i protagonisti per un solo turno (in quel caso Leao perderebbe solo la prossima e ultima amichevole) ma se si decidesse di usare il pugno duro potrebbe andare incontro anche a due-tre turni di stop che si ripercuoterebbe sul Mondiale.