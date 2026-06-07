Fiorentina U15 batte il Milan 3-2 e prenota la finale, ma per festeggiare manca il ritorno

vedi letture

Dopo lo scudetto della Fiorentina Primavera un'altra squadra viola, l'Under 15 di Mattia Balestracci, è in piena corsa per il titolo di categoria. E questa mattina ha prenotato la finale battendo il Milan 3-2 al Viola Park. Per festeggiare c'è però da aspettare il ritorno. In gol per i viola Picardi, autogol di Tato e, nella ripresa, Pistone.