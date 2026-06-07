Panchina Torino, Abate in pole ma in corsa c'è anche Gilardino

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Molte squadre hanno cambiato allenatore ma quasi tutte devono ancora ufficializzare i nuovi tecnici. Se per la Fiorentina è questione di ore e firma di Grosso, il Torino sta ancora sfogliando la margherita, dopo alcuni incontri tra cui con Aquilani (destinato però al Sassuolo) e Gilardino, contattato anche dal Verona in B. In pole c'è sempre stato Ignazio Abate a dire il vero, e per un periodo si è fatto il nome di Juric. In corsa oltre all'ex viola e ad Abate, reduce dal bel campionato allo Juve Stabia, anche Eusebio Di Francesco in odore di addio al Lecce dopo l'uscita di scena anche del dg Corvino.