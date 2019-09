BRAMBATI, ACF-Juve? Sarà battaglia. A Firenze...

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha detto la sua su Fiorentina-Juventus a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio: ""A Sarri occorre del tempo per far vedere il suo gioco. La Juve ha pagato questa sua assenza, ma ha tutte le carte in regola per portare a casa la gara. Ma sarà una battaglia con la Fiorentina, che aspetta, come tutto l'ambiente, questo scontro. E' come un derby a Firenze. Dovrà stare attento a risolvere la questione Chiellini. Mancherà tantissimo, deve far crescere De Ligt e mancherà anche per questo. Barzagli nello staff? Per me lo hanno fatto rientrare nel momento in cui si è fatto male Giorgio proprio per dare una mano a De Ligt. Emre Can è nato come difensore e in situazione di emergenza può starci lì dietro. La Juve sta facendo qualche errore in modo inusuale, visto che negli ultimi anni ha sbagliato poco, anche sul mercato. Si parla poco anche di Mandzukic, che in Champions era più valido di Dybala. Io avrei tirato fuori dalla lista Champions l'argentino, che non è funzionale al gioco di Sarri".