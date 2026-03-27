Braglia: "Kean-Esposito coppia azzurra del futuro. Fiorentina? Dal Palace slancio per salvarsi"

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Simone Braglia, ex portiere, è intervenuto a TMW Radio per commentare il momento della nazionale Italiana e il finale di stagione della Fiorentina, partendo da una riflessione su Kean: "Io ho detto a inizio anno che poteva essere capocannoniere, le qualità le ha. Vedo in Kean e Pio Esposito la coppia del futuro".

De Gea ha parlato di cambiamenti portati da Vanoli. Cosa può regalare questo finale di stagione?

"E' obbligo avere delle risposte, soprattutto da certi giocatori con un passato importante. Credo che la sfida col Crystal Palace può darti lo slancio per la Serie A. Ha un calendario con partite infide, avrebbe più facilità a vincere la Conference che salvarsi, ma quella partita potrebbe servirgli anche per dargli quello slancio per ottenere la salvezza".