Bosnia-Italia: allo stadio Bilino Polje di Zenica ci sarà il tutto esaurito

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Ieri sera Italia e Bosnia si sono qualificate per la finale del playoff che decreterà la qualificata al prossimo Mondiale. La partita si giocherà allo Stadio Bilino Polje di Zenica e i biglietti per questa sfida sono già esauriti come comunicato dalla stessa Bosnia: "Informiamo i tifosi che tutti i biglietti per la prossima partita contro l'Italia sono esauriti. Grazie per il vostro straordinario interesse e supporto per i nostri Dragons".