Riscatti, sì Solomon, in forse Harrison. Vanoli e l'opzione in mano al club

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Nelle sue colonne odierne dedicate alla Fiorentina, La Nazione si concentra anche sui giocatori che sono attualmente in prestito in viola, con la possibilità di essere riscattati o meno. In tal senso, mentre tre di questi sono semplicemente subordinati alla salvezza (quelli obbligatori di Brescianini, Fabbian e Rugani), per altri due (Solomon ed Harrison) esiste un diritto di acquisto. Come sottolinea il quotidiano locale, tra questi ultimi due casi, l’attenzione è concentrata soprattutto sull’israeliano, per il quale la Fiorentina sembra già adesso orientata a un investimento deciso. Più incerta, invece, la posizione dell’ex Leeds.

Infine, La Nazione fa un breve punto anche sul futuro di Paolo Vanoli, molto chiacchierato in questi giorni di pausa del campionato. Contrariamente a quanto si possa pensare, il futuro del tecnico non è ancora scritto: esiste un’opzione di rinnovo a favore del club ma ogni decisione sarà rimandata. Nel frattempo la dirigenza osserva e valuta alternative, senza però prendere una direzione definitiva.