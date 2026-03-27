Fagioli e la svolta: "La gara con la Juve. Volevo giocare a tutti i costi e durante la sosta mi allenai fortissimo"

vedi letture

Durante la sua intervista a Sky Sport Nicolò Fagioli ha parlato anche della svolta personale, nel nuovo ruolo ritagliatogli da Vanoli. Ecco cosa ha raccontato a tal proposito: "La svolta per me è stata la settimana che portava alla partita con la Juventus. Per me quella è una partita speciale e volevo viverla a tutti i costi. Mi sono appunto detto: 'Io quella partita devo giocarla per forza, qualsiasi cosa succeda’. Anche durante la sosta del campionato per le Nazionali mi allenai per due settimane ad altissima intensità e così mi sono meritato il posto. Da lì è partito lo sviluppo di questa stagione".