Italia U20, esordio per Tommaso Martinelli nel 3-3 contro l'Inghilterra

Italia U20, esordio per Tommaso Martinelli nel 3-3 contro l'InghilterraFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:15News
di Redazione FV

L'Italia U20 strappa un pareggio inaspettato nell'amichevole contro l'Inghilterra. Gli azzurrini passano dallo 0-3 degli inglesi con doppietta di Watson e rete di Heaven, al 3-3 firmato da Lavelli, Stabile e Vavassori. Nell'undici titolare di Carmine Nunziata figura anche il giovane portiere di proprietà della Fiorentina, Tommaso Martinelli, che è al suo esordio con la selezione U20 della Nazionale. 