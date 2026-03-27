Italia U20, esordio per Tommaso Martinelli nel 3-3 contro l'Inghilterra
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L'Italia U20 strappa un pareggio inaspettato nell'amichevole contro l'Inghilterra. Gli azzurrini passano dallo 0-3 degli inglesi con doppietta di Watson e rete di Heaven, al 3-3 firmato da Lavelli, Stabile e Vavassori. Nell'undici titolare di Carmine Nunziata figura anche il giovane portiere di proprietà della Fiorentina, Tommaso Martinelli, che è al suo esordio con la selezione U20 della Nazionale.
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