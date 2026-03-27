Bonanni: "In Nazionale Kean rende meglio con le caratteristiche di Esposito"

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L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni a Tmw Radio è intervenuto per parlare di Nazionale e sulla coppia d'attacco migliore contro la Bosnia si è così espresso:

"Ad oggi la coppia migliore credo sia Esposito-Kean, Pio perché deve stare lì davanti e Kean ha bisogno di uno con quelle caratteristiche per rendere al meglio. Nel primo tempo ieri davanti siamo andati in difficoltà, a squadra schierata abbiamo poca qualità. Per questo ci serve uno come Esposito. E se andremo al Mondiale, credo sia questa la coppia da mettere".