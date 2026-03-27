Fagioli su Dzeko: "Un fenomeno, dispiace che nella Fiorentina non abbia dimostrato il suo valore"

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Nicolò Fagioli, durante l'intervista a Sky Sport, ha parlato anche della prossima avversaria dell'Italia nella finale playoff di martedì, la Bosnia, e ovviamente dell'ex compagno Dzeko: "La Bosnia è un'avversaria tosta, orma in campo internazionale non c’è più una partita facile, tanto a livello di club quanto di nazionale. Tutte le nazionali sono organizzate benissimo: abbiamo visto ieri l’Irlanda del Nord, pur non avendo grandissime individualità ma con grande organizzazione. La Bosnia ha giocatori di qualità".

Tra i quali il suo ex compagno Dzeko…

“Mi sono trovato benissimo con lui alla Fiorentina, mi è dispiaciuto che non abbia dimostrato il suo valore. Però sappiamo tutti il giocatore che è stato e che è, anche ieri ha trascinato la sua nazionale. Gli auguro il meglio. Magari non contro l’Italia”.

Come si può fermare?

"Difficile. È un giocatore tecnico, in area di rigore e di testa è un fenomeno. Devono essere veramente bravi i difensori dell’Italia".