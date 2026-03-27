FirenzeViola Il piano ha funzionato. Buona la prima per Kean e l'Italia verso il Mondiale

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Moise Kean voleva essere al meglio per l'impegno dell'Italia nella semifinale del playoff Mondiale contro l'Irlanda del Nord e così è stato. I quasi novanta minuti in campo dell'attaccante viola con la maglia azzurra certificano il proficuo percorso che il giocatore ha intrapreso dopo Udine, quando insieme allo staff viola (in concerto con quello azzurro) ha cercato di recuperare al meglio dal problema alla tibia per poterci essere il prima possibile per Vanoli ma anche per essere in una discreta condizione per la Nazionale. E così è stato, per la felicità di Gattuso che infatti si è coccolato il suo attaccante dopo la rete del 2-0 che ha chiuso la sfida contro i tenaci irlandesi del nord.

La gioia di Moise

Davanti alla mamma e alla famiglia, nella gelida Bergamo, Kean si è tolto la soddisfazione di diventare il calciatore attualmente in rosa nell'Italia con più gol in Nazionale. Eguagliando Schillaci per partite consecutive a segno con 5 gol. L'amore di Moise per l'Italia parte da lontano e vestire la maglia azzurra è sempre stato il sogno e l'orgoglio del classe 2000 che resta comunque concentrato sulla finale per accedere al prossimo Mondiale in programma martedì sera contro la Bosnia Erzegovina dell'ex compagno Edin Dzeko.

Condizione ottimale. E che gol

La partita contro l'Irlanda del Nord ha raccontato un Kean che a Firenze ormai è ben conosciuto. Sempre pericoloso, spesso egoista soprattutto quando vede la porta, ma alla fine decisivo dopo qualche occasione sbagliata. Da stropicciarsi gli occhi una rovesciata con cui l'attaccante rischiava di far venir giù lo stadio, ma anche la rete festeggiata con l'ormai celeberrima griddy dance si è lasciata guardare: stop su un pallone molto alto di Tonali, palla sistemata sul sinistro e poi mancino che ha dato un bacio al palo e si è infilato in porta. Meglio di così era difficile immaginarsi la serata di Bergamo, ora martedì una nuova sfida per l'Italia e anche per l'attaccante della Fiorentina.