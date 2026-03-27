Capello: "L'Italia va meglio con Pio Esposito. Ma bellissimo il gol di Kean"

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Fabio Capello, ex ct dell'Inghilterra e grande allenatore, ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha commento l'importante vittoria della Nazionale ai danni dell'Irlanda del Nord, firmata anche da Moise Kean. Queste le sue impressioni: "Nel primo tempo eravamo lenti di testa e di piedi. Poca intensità. L’Irlanda del Nord è una selezione modesta, però ci ha messo fisico e attenzione, a lungo non ci ha permesso di avere lucidità negli ultimi 30 metri e così abbiamo faticato a creare pericoli. Non a caso, gli unici che ci davano ritmo erano Calafiori e Tonali, entrambi giocatori della Premier, uno dell’Arsenal e l’altro del Newcastle. Gli altri andavano alla velocità della nostra Serie A".

Questo invece il giudizio su Pio Esposito e sugli attaccanti, compresa la rete di Kean: "Pio è un giocatore vero. Sa difendere palla, fare da sponda, saltare di testa. Kean e Retegui sono due tipi di attaccanti simili, mentre Pio può completare sia uno che l’altro. E infatti siamo andati meglio con lui in campo. Anche se il raddoppio lo ha firmato Kean con un bellissimo gol: controllo e diagonale perfetti".