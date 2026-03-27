Italia, passi avanti nel ranking FIFA dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord
L’Italia guadagna una posizione nel ranking FIFA e si porta al dodicesimo posto in classifica. Un progresso che è legato ovviamente al successo di ieri sera contro l’Irlanda del Nord, ma che è influenzato anche dai risultati maturati in Coppa d’Africa, con l’assegnazione posticcia del trofeo al Marocco, scende infatti il Senegal, che perde ben due posizioni: oltre agli azzurri, a superare i Leoni della Taranga è la Colombia. Queste le prime 15 posizioni del ranking FIFA:
1. Spagna – 1877.18 punti
2. Francia – 1873.96
3. Argentina – 1873.33
4. Inghilterra – 1834.12
5. Portogallo – 1760.38
6. Brasile – 1756.49
7. Olanda – 1756.26
8. Marocco – 1754.59
9. Belgio – 1730.71
10. Germania – 1724.15
11. Croazia – 1721.73
12. Italia – 1707.46
13. Colombia – 1696.45
14. Senegal – 1684.85
15. USA – 1681.88
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