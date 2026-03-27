Fagioli: "Mi aspettavo di non essere convocato. Kean? Sta tornando"

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Il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, dopo la sua esclusione dalla lista dei convocati del CT Gennaro Gattuso per la doppia sfida playoff valevole per le qualificazioni ai Mondiali, ha commentato così a Sky Sport: “No, non me l'aspettavo la convocazione sinceramente. Penso che tutti i giocatori che sono andati là se la sono meritata. C'è stata un po' troppa polemica per queste convocazioni. Credo che se fossi stato convocato io e non un altro giocatore ci sarebbe stata comunque polemica. Funziona così in Italia. Ora c'è solo da fare il tifo per l'Italia per la partita contro la Bosnia”.

Il centrocampista viola ha poi aggiunto il suo parere sulla stagione del suo compagno di squadra, Moise Kean: “Ha fatto più fatica quest’anno ma perché in Italia, quando vieni da una stagione come quella che ha fatto lui l’anno scorso, ti studiano molto di più. Per lui era sicuramente più difficile, poi gli sono anche capitati degli infortuni e non era al meglio. Però piano piano ci darà una mano per toglierci da questa situazione. È un giocatore fortissimo, lo sta dimostrando anche in Nazionale”.