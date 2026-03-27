Non solo mercato. Dalla comunicazione all'area medica: Paratici studia le novità

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Non saranno solo sul mercato i cambiamenti che farà Fabio Paratici all'interno del mondo Fiorentina. Il direttore sportivo, infatti, in quanto capo dell'area tecnica ha potere decisionale anche sugli aspetti che riguardano l'area amministrativa, di comunicazione, dell'area medica, del settore giovanile e altro ancora. Per questo, sottolinea stamani La Nazione, il dirigente è pronto ad attuare un vero e proprio restyling a trecentosessanta gradi.

In tal senso, sono già iniziate alcune piccole ma significative trasformazioni anche se l’idea è quella di completare il lavoro a giugno. Come? Intanto con l’arrivo di una nuova figura chiave nell’ufficio stampa (un professionista di riferimento del ds) e poi col fisiologico ricambio di alcuni elementi che, dopo svariati anni di onorato servizio alla Fiorentina, potrebbero prendere strade diverse. Una valutazione in tal senso verrà fatta all’interno dello staff medico, nei riguardi del team manager e forse anche all’interno vivaio (che tuttavia, risultati alla mano, è proprio il settore che non necessita di stravolgimenti).