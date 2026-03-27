Lazio, Motta lascia il ritiro dell'U21 per infortunio: Fiorentina a rischio?

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Problemi in casa Lazio per quanto riguarda il ruolo di portiere. Secondo quanto comunicato dall'Italia U21, Edoardo Motta lascia la nazionale giovanile per tornare a Formello a causa di una riacutizzazione di problemi preesistenti. Nei prossimi giorni il giocatore sarà valutato dallo staff biancoceleste in vista della prossima gara di campionato contro il Parma e quella successiva del 13 aprile contro la Fiorentina al Franchi.

Questa la nota. "Si comunica che per la riacutizzazione di problemi preesistenti, i calciatori Edoardo Motta (Lazio) e Antonio Raimondo (Frosinone) sono stati esclusi dalla convocazione e faranno ritorno quest’oggi presso le rispettive sedi. Sono stati altresì convocati il portiere dello Spezia Diego Mascardi e l’attaccante della Juve Stabia Alvin Okoro (originariamente selezionato per l’amichevole di quest’oggi della Nazionale Under 20 a Riano contro l’Inghilterra)".