Kean trascina l'Italia: "Sale in cattedra, se gira lui si può sognare". Le pagelle

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Dopo la Fiorentina, trascina anche la Nazionale. Moise Kean porta a termine la prima delle due missioni azzurre, con l'Italia che intanto ha battuto l'Irlanda del Nord nella semifinale playoff del Mondiale. E sulla vittoria di ieri sera c'è stata anche la firma del centravanti della Fiorentina, premiato dalla critica sportiva anche per la prestazione in generale: "Non è incrocio per prendersi la scena a mille all’ora: chi ci sta davanti non lo permette. Moise, così, cambia registro e aspetta prendendo la mira: entra Pio e sale in cattedra fino al colpo del 2-0", scrive stamani La Gazzetta dello Sport nelle sue pagelle.

Un po' come il Corriere dello Sport-Stadio: "E’ nel vivo dell’attacco, ci prova appena può, furore allo stato puro. Due tiri velenosi prima del colpo di biliardo: game, set, match". Infine, Tuttosport: "Fa a sportellate con i nordirlandesi che è un piacere, ma il primo tiro arriva solo al 37’ pt, fuori misura nemmeno di poco. Poi si mangia le mani perché il portiere gli nega due volte la gioia del gol che avrebbe meritato: si rifà con gli interessi al 35’ st, con un gol da centravanti vero. Se gira lui, allora si può anche sognare".

Le pagelle di Kean in Italia-Irlanda del Nord:

La Gazzetta dello Sport, 7

Corriere dello Sport-Stadio, 7.5

Tuttosport, 7.5