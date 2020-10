BORTOLAZZI, Alla Fiorentina manca il bomber

Mario Bortolazzi, ex centrocampista di Milan e Fiorentina, analizza a TMW il campionato anche alla luce del calciomercato: "E' presto per dirlo, ma la Juve è sempre in prima fila, credo che comunque l'Inter possa essere più competitiva visti gli acquisti che ha fatto", dice a TMW. "Ma attenzione all'Atalanta. Ora ha ancor più consapevolezza dei propri mezzi e non si deprime nei momenti negativi. Non teme nessuno. Non so se potrà vincere lo scudetto ma è competitiva".

La Fiorentina, da ex viola? "Si è parlato molto della cessione di Chiesa, forse manca il bomber. Ma per essere più preciso dovrò vedere altre partite".