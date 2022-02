BORJA, Migliori gare della mia carriera fatte in viola

L'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha parlato così alla radio spagnola Radio Marca della Fiorentina e di molto altro: "Sono in Italia da 10 anni e al momento non abbiamo intenzione di tornare in Spagna. Abbiamo deciso di restare e vivere qui. È stata una delle decisioni più corrette che ho preso nella mia carriera. Le migliori partite della mia carriera le ho giocate sicuramente con la maglia della Fiorentina, però ho giocato bene anche il primo anno con il Villareal. Fare il calciatore non è facile: devi pensare 24 ore su 24 come un professionista: riposare, mangiare bene, non bere alcolici, non è tutto e solo allenamento. Avrei voluto dire io addio al calcio e non che il calcio dicesse addio a me. Avevo offerta sia dalla Serie A che in Liga".

Sul campionato italiano: "In Serie A le partite si caratterizzano dall'arrivare a conoscere l'avversario e sapendo cosa fare al 100% in fase offensiva. Ho sempre saputo trovare spazio, sia alla Fiorentina che all'Inter, senza essere veloce".

Su Antonio Conte: "Conte ha una mentalità vincente insolita e sa trasmetterla ai suoi giocatori. Questo fa la differenza. È un allenatore sempre vicino alla vittoria"