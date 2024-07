BONAVENTURA, C'è l'ipotesi del suo ritorno all'Atalanta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo i ringraziamenti ufficiali del club Viola nei suoi confronti e dopo la lettera d'addio dello stesso giocatore sui social, Bonaventura è ufficialmente sul mercato degli svincolati. Il centrocampista, nato a San Severino Marche, però, come riporta TMW, potrebbe non dire addio alla Serie A. Nonostante il suo agente voglia accontentare il proprio assistito, che vorrebbe fare un'esperienza all'estero (leggi la notizia QUI), l'ormai ex viola sarebbe finito nel mirino di quattro club del massimo campionato italiano.

Dopo l'interessamento di Monza e Como, Jack potrebbe vestire la maglia crociata del Parma, che ha chiamato il suo agente chiedendo informazioni. L'ipotesi più suggestiva, però, arriva da Bergamo, con l'Atalanta che potrebbe offrire, dieci anni dopo l'ultima volta, nuovamente un contratto al suo ex centrocampista, offrendogli anche la prospettiva di giocare la Champions League, competizione che non ha mai disputato.