AG. BONAVENTURA, Viola poco rispettosi. Valuta estero

L'agente di Giacomo Bonaventura, Enzo Raiola, ha parlato del suo assistito. Ecco le sue parole: "Ci aspettavamo tutt'altro dalla Fiorentina, pensavamo di proseguire ma la direzione tecnica non era convinta. E allora abbiamo deciso di prendere un'altra strada: averlo messo in discussione non è stato rispettoso. Jack avrebbe voluto restare a Firenze"

Cosa c'è nel suo futuro e l'idea Monza?

"In Italia ci sono cinque o sei club che mi hanno chiamato. Non vedo possibile un suo ritorno al Milan, ma ci sono altre società che hanno bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche. Ma come ho detto, stiamo valutando molto soluzioni all'estero perché lui ci terrebbe a fare un'esperienza con la famiglia fuori Italia, dall'MLS in giù".

La pista Juve a gennaio?

"Il direttore Giuntoli si era interessato con la Fiorentina per trovare un accordo ma i viola si sono opposti in modo fermo perché i viola allora si giocavano le coppe e un posto importante in campionato. Jack non ha voluto fare più di tanto pressioni perché è sempre stato molto legato al club viola e alla sua proprietà.