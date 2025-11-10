Bologna, sentite Di Vaio: "Italiano ci ha portato una mentalità di gruppo"
Marco Di Vaio, ds del Bologna, ha parlato di Vincenzo Italiano: "Le rotazioni sono una sua costante, ci ha portato questa mentalità quando è arrivato da Firenze dove ha giocato la Conference League. Ci ha fatto intendere quanto fosse fondamentale la costruzione di un gruppo solido. Non ha schierato due formazioni uguali per due partite consecutive, perché prima di tutto c'è il Bologna e poi i singoli giocatori".
