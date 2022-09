BOLOGNA, Nessun saluto del pubblico per Mihajlovic

La partita di oggi, vinta 2-1 contro la Fiorentina, era la prima in cui il Bologna scendeva in campo orfano dell'allenatore Sinisa Mihajlovic, esonerato in favore di Thiago Motta (quest'ultimo presente in tribuna). Da registrare il fatto che la curva di casa non si sia esposta con alcun tipo di saluto nei confronti del tecnico serbo dopo tre anni sulla panchina felsinea. Nessuno striscione né coro dunque dedicato a Mihajlovic, con ogni probabilità derivante da diverse idee e prospettive all'interno della curva rossoblu.