BOLOGNA, In 3000 al Franchi. Vietata la coreografia

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Saranno circa 3000 i bolognesi presenti questo pomeriggio allo stadio Franchi di Firenze. Dopo che erano stati praticamente polverizzati i 2500 tagliandi del settore ospiti, venerdì, l’apertura ai residenti in Emilia Romagna anche di alcuni spazi in tribuna ha permesso a qualche centinaio di tifosi che non era riuscito ad acquistare il tagliando di poter comunque essere presenti all’incontro. Lo riporta il Corriere dello Sport - Stadio aggiungendo come il tifo rossoblu abbia anche portato un aiuto agli alluvionati della zona di Campi Bisenzio ma a loro non sia stato concesso di mettere in pratica la coreografia preparata per l'occasione.