La Lega Serie A ha reso noto le date dei recuperi della seconda giornata di ritorno del campionato di serie A. Il Bologna giocherà in casa contro la Fiorentina martedì 21 febbraio alle 18:30.Tutti i biglietti emessi per la gara di mercoledì 1 saranno validi anche per la gara di recupero. Chi era già in possesso del biglietto può presentarsi direttamente al cancello il giorno 21.