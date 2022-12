BOGA, La Fiorentina c'è ma lui preferisce la Premier

In casa Atalanta non si esclude la possibilità che Jeremie Boga venga ceduto in prestito nel corso del mese di gennaio. Una soluzione non propriamente facile ma che è comunque percorribile. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, piace alla Fiorentina, ma il giocatore preferirebbe trovare casa in Premier League dopo il fallimento della trattativa che avrebbe potuto portarlo al Leicester in estate. Tra le tante ipotesi c'è anche quella di una permanenza, che però rischia di essere mal digerita dall'attaccante in caso di poco spazio in nerazzurro.