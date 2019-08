Il Genoa insiste per Lucas Biglia, il Milan si interroga. Il centrocampista rossonero che solo due settimane fa era stato inserito nella trattativa per prendere Jordan Veretout potrebbe rimanere alla corte di Giampaolo. Il centrocampo rossonero è povero, può servire come chioccia di Bennacer. A riportarlo è Tuttosport.