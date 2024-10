BERTOLA, Piace ai viola ma lo Spezia lavora al rinnovo

FirenzeViola.it

Come riporta Il Secolo XIX, lo Spezia è al lavoro per blindare Nicolò Bertola, fra le note più liete – anche per la sua produzione offensiva – dell’avvio di stagione in casa ligure. Le prestazioni del ragazzo hanno attirato l'interesse di molti ammiratori in Serie A - Inter, Bologna e Monza, Torino e anche la Fiorentina tra i club interessati - e la società spezzina non vuole perderlo a costo zero la prossima estate quando il contratto del nazionale under 21 scadrà.

Si continua dunque a lavorare su clausola, inizialmente prevista a 4,5 milioni, e ingaggio, 300mila più bonus l’offerta migliorativa rispetto ai circa 130mila attuali, cercando anche di ricomporre quella frattura apertasi in estate quando l’ex dirigente Eduardo Macia aveva praticamente trovato l’accordo per la sua cessione al Venezia per 1,2 milioni più il cartellino del portiere Bruno Bertinato.