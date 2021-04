Gianluca Berti, dg della Carrarese, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio.

Due parole sulla Fiorentina?

"Dopo i Della Valle c'è tutto da riorganizzare. Con un presidente americano, che quando arriva in Italia è così pungente, non è facile. Gli ci vuole tempo per sistemarsi nel migliore dei modi. Pensavo qualcosa in più potessero fare".