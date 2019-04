BENEFICENZA, Anche alcuni viola alla festa del Meyer

Sabato 18 febbraio, presso l'Ospedale Pediatrico Meyer in Viale Pieraccini 24, torna la festa "Il Meyer per Amico". Ecco l'appello apparso sul sito ufficiale dell'Ospedale:

"Una festa aperta a tutte le famiglie e a tutti i bambini per sorridere insieme a noi con laboratori, giochi, spuntini e tante sorprese!

Scopri il Meyer, durante tutto il giorno “Meyer tour”: visite guidate per conoscere meglio l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, la sua capacità di “prendersi cura” del bambino ed anche per conoscere i progetti di accoglienza, di implementazione tecnologica, di cooperazione e di ricerca scientifica".

Presente, oltre che a Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi, anche una delegazione della Fiorentina, composta da Riccardo Montolivo e Michele Camporese accompagnati dal Club Manager Vincenzo Guerini, che parteciperanno all'evento per aiutare e festeggiare l'Ospedale che da anni si occupa di curare i bambini di tutta Italia.

L'ingresso sarà grauito e per tutti i bambini sono previsti regali e tanto divertimento.

