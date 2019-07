BENASSI, Chiesa il più forte con cui abbia mai giocato

A margine della conferenza stampa, Marco Benassi ha rilasciato altre dichiarazioni sulla Fiorentina. Ecco le sue parole: "Anche nelle esperienze passate ero sempre tra i più vecchi, aiuterò i nuovi e i giovani ad integrarsi. La mia situazione? Ho accettato di tutto, ma sembra non stare mai bene niente, ho fatto anche 9 gol perciò dal punto di vista personale sono soddisfatto anche se la stagione viola è andata male L'obiettivo personale è migliorarmi ma anche fare come lo scorso anno mi andrebbe bene a livello di gol. Chiesa? Può crescere tanto in termini realizzativi, ma è già ad un livello alto nonostante l'età, il più forte con cui abbia giocato. Io un esempio? Un po' più responsabilità è normale che debba averla perché anche se ho solo 24 anni sono tra i più vecchi e devi far capire ai nuovi cosa significhi arrivare qui. Con il pubblico vicino faremo sempre meglio. Milan punito con un anno di ritardo? Preferivo gli venisse tolta l'Europa League lo scorso anno ma sono contento per il Torino dove ho passato anni importanti. Nuova proprietà cosa ci ha detto? Tutti insieme non ci abbiamo ancora parlato, accadrà forse in America. Ma con il mister abbiamo detto di azzerare quanto fatto di negativo la scorsa stagione"