Social Benassi, addio all'Under 18? Sui social ringrazia: "Mi resterete nel cuore"

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Con un lungo post Instragram, Marco Benassi sembra aver dato l'addio alla Fiorentina Under 18. L'ex giocatore fa parte da anni dello staff di Marco Capparella - ne è il vice -, considerato ora il favorito per sostituire Daniele Galloppa sulla panchina della Primavera viola. Possibile quindi che lo stesso Benassi, in caso di promozione dell'allenatore della 18 all'Under 20, possa seguirlo nella medesima avventura. Intanto, proprio Benassi ha ringraziato il gruppo con cui ha lavorato finora, dopo la sconfitta di ieri a Parma e la mancata qualificazione ai playoff:

"Cari ragazzi,mi sento di dirvi 2 parole ora che siamo giunti alla fine del nostro percorso! Abbiamo iniziato 10 mesi che non avevo un idea ben precisa di quello che mi aspettasse,non sapevo se potesse piacermi questa nuova esperienza,non sapevo come sarebbe stato essere per la prima volta dall’altra parte,ma grazie a voi mi sono bastati 3 giorni e mi era tutto chiaro! Mi avete fatto innamorare di voi,mi avete fatto innamorare di questo mestiere,con il vostro essere spensierati,a volte ingenui,a volte ancora ragazzi!! Mi avete fatto arrabbiare,urlare,tornare a casa nervoso matto,ma passo dopo passo abbiamo costruito qualcosa di unico e speciale! Abbiamo conquistato il Viareggio,ma soprattutto gli ultimi mesi abbiamo recuperato 10 punti per arrivare al nostro sogno playoff! Ieri ci è mancato quel piccolo centimetro che nella vita come nello sport fa spesso la differenza..non c è da abbattersi ma da essere fieri ed orgogliosi per quello che siamo diventati!!! Ognuno di voi mi resterà nel cuore,perché quello che mi avete dato ogni giorno di questi 10 mesi non lo dimenticherò mai!! Grazie di cuore gruppo 2008❤️ vi voglio un bene infinito".