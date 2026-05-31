Lazio, smentita l'offerta da 450 milioni di euro di JP Morgan: il comunicato

Lazio, smentita l'offerta da 450 milioni di euro di JP Morgan: il comunicato
Oggi alle 22:40News
di Redazione FV

Nella giornata di oggi è spuntata la notizia, divulgata da "Il Tempo" di una possibile offerta di acquisizione della Lazio da parte di JP Morgan, alla cui presidenza figura Claudio Lotito. Riferendosi a tale offerta la società biancoceleste ha voluto rispondere attraverso un comunicato: "La S.S. Lazio, con riferimento all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano ‘Il Tempo’ a firma di Luigi Bisignani, contenente il riferimento a una presunta offerta da 450 milioni di euro formulata da JP Morgan per l’acquisizione della Società, smentisce in maniera categorica quanto riportato.

Tale notizia è del tutto priva di fondamento, non essendo mai pervenuta alla Società alcuna proposta, manifestazione di interesse o interlocuzione riconducibile a JP Morgan avente ad oggetto l’acquisizione del Club. Per tale ragione, la S.S. Lazio chiede al quotidiano ‘Il Tempo’ di procedere con la pubblicazione di una tempestiva rettifica".