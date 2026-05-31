UEFA, comunicata la Top 11 di Champions League: dominano PSG e Arsenal
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Dopo aver comunicato i premi dell'ultima edizione della Champions League, la UEFA ha reso nota la Top 11 della massima competizione europea. Nell'undici titolare presenti 5 calciatori del Paris Saint-Germain, 3 dell'Arsenal, 2 del Bayer Monavo, più una sorpresa. Questi i premiati: Raya (Portiere); Marcos Llorente (e non Hakimi), Marquinos, Gabriel, Nuno Mendes (Difensori); Rice, Vitinha, Olise, Kvaratskhelia (Centrocampisti); Kane e Dembele (Attaccanti).
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