BELTRAN, Olé: "La Viola fa i numeri per lui. E Mancini..."

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel raccontare il gol di Lucas Beltran nella notte italiana, una zampata che ha sbloccato la gara nel 2-1 dei millionarios contro il Racing Avellaneda, il media argentino Olè parla delle voci di mercato sull'attaccante: "Il suo presente è così buono che la Fiorentina sta già facendo i numeri per comprarlo (prima deve vendere Arthur Cabral al Milan o al Tottenham per 20 milioni di euro per comprare Beltrán) e Roberto Mancini lo sta seguendo per la squadra italiana. "Lo stiamo seguendo come tanti giocatori, ma per ora non è stato risolto nulla", ha detto il tecnico proprio a Olé".