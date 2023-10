BELTRAN, Oggi colloquio col ct Scaloni durante la seduta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Lucas Beltran si trova nel ritiro dell'Argentina che fra due giorni affronterà il Perù. Nell'allenamento odierno, come mostrato dai media argentini, il ct Scaloni ha avuto un colloquio ravvicinato con l'attaccante della Fiorentina. Che possa essere arrivato il suo momento o la sua occasione? Non è da escludere la possibilità che il classe 2000 possa sedersi in panchina nella gara in programma domani contro il Perù a Lima, considerando che nell'ultima gara è finito in tribuna.