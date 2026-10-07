Bella notizia per McTominay: ottenuta l'idoneità sportiva dopo il problema cardiaco

Una buona notizia per Massimiliano Allegri che ritrova uno dei giocatori più importanti del Napoli, McTominay, fermato per un problema cardiaco. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista del Napoli infatti oggi ha svolto e completato gli esami medici programmati e ha ricevuto l'idoneità sportiva agonistica, indispensabile per poter riprendere regolarmente l'attività agonistica.

Lo scozzese infatti era stato sottoposto lo scorso 8 settembre, presso lo Spire Manchester Hospital, a un intervento detto di ablazione per risolvere una lieve aritmia benigna. Dopo l'intervento e un periodo di recupero, il centrocampista aveva ripreso a fare del lavoro personalizzato a Castel Volturno, ma solo oggi è arrivato il via libera atteso dal giocatore e dallo staff azzurro. Allegri potrebbe dunque già convocarlo per la prossima sfida con il Frosinone.