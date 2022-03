BARONE, Ci manca solo la continuità. In Lega...

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, si è soffermato ai microfoni di DAZN prima della partita contro l'Hellas Verona: "Abbiamo passato giorni in cui abbiamo ripensato a mercoledì. Ma il gruppo è super convinto perché oggi abbiamo bisogno di fare una bella prestazione, fare risultato e trovare continuità. È la parola a cui il gruppo si deve abituare per una fine di campionato importante".

La Fiorentina può arrivare in Europa?

"Siamo lì, l'enorme differenza è la continuità di trovare risultati e non avere alti e bassi. Bisogna arrivare a quel punto, per lottare ogni anno per l'Europa. In questo campionato abbiamo fatto vedere che dopo le sconfitte ci rialziamo, mi auguro che oggi sia così".

L'inserimento degli attaccanti?

"Piatek e Cabral hanno fatto vedere che hanno l'abilità di fare gol. È un ruolo importante, nel quale fanno salire tutta la squadra e giocano spalle alla porta ricevendo tanti palloni anche in area di rigore".

La situazione in Lega?

"Si deve trovare unità ma anche guardare al futuro. Delle cose in passato non sono state gestite bene ma non importa: le proprietà americane stanno portando tante novità, ora va trovato un presidente. Abbiamo candidato solo Casini che è molto preparato e ha l'appoggio di tante squadre. Non si possono vedere divisioni nord e sud: la Serie A è tutta l'Italia. Noi proprietà americane siamo unite, ci vuole che lo sia anche la Serie A. Speriamo di arrivare all'elezione di Casini".