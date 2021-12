AVV. MIELE, Proposte Commisso? Solo confusione

L'ex calciatore e dirigente Renato Miele a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui temi del giorno, in particolare sulle dieci proposte presentate dal presidente della Fiorentina Commisso per regolare il ruolo dei procuratori: "Aggiungendo regole non si fa altro che creare confusione e si dà la possibilità di aggirarle. Il problema è la gestione nel suo complesso degli affari nel calciomercato. C'è un albo dei procuratori a cui si può arrivare con degli esami. In realtà fare delle regole sempre più specifiche in un mondo così particolare come quello del calcio creerebbe dei conflitti di interesse giuridico. Le dieci regole sono per me regole che lasciano il tempo che trovano. La riforma dovrebbe essere totale. Qui si tratta di etica del comportamento, ma quando girano milioni di euro è difficile regolarla. Serve che una persona venga assistita solo ed esclusivamente sul contratto".