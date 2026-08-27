Bob Vieri: "È presto per giudicare la Fiorentina. Campionato? Inter favorita"
Roberto Vieri, detto Bob, padre del centravanti Bobo Vieri, ha parlato ai microfoni di Lady Radio analizzando la Fiorentina del passato e di quella attuale: "La Fiorentina è una bella società. Quando giocavo io c'erano grandi calciatori: Harmin, Albertosi, Robotti, Castelletti..."
Le dispiacque andare via dalla Fiorentina?
"No, andai alla Sampdoria e da lì poi ho giocato in tante altre squadre".
Può dare un giudizio sulla Fiorentina vista a Roma?
"Ancora no, è presto. Prima di dare un giudizio bisogna aspettare almeno 5-6 partite".
C'è un calciatore che le piace più di altri?
"Non lo so, l'ho vista giocare poco. Aspetto a dare un parere sui nuovi arrivati".
Chi vede favorito per la vittoria finale del campionato?
"Vedo ancora favorita l'Inter, ma bisogna stare attenti alla Roma e al Napoli".
Secondo lei perché ci sono meno attaccanti?
"Perché il calcio è cambiato, ma non in meglio...in peggio".
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