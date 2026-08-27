Calciomercato Ancora non è arrivato il via libera per Kean al Como. Si aspetta Manchester

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Sono ore decisive per il doppio trasferimento di Moise Kean al Como e di Joshua Zirkzee alla Fiorentina. Come raccolto da Firenzeviola.it, dopo l'accordo tra club arrivato in giornata, Kean sta aspettando il via libera per viaggiare verso Como, che ancora però non è arrivato e il motivo è che non è stata definita nei dettagli la trattativa in entrata per l'attaccante olandese del Manchester United.

Se da Manchester daranno l'ok all'adio di Zirkzee dopo l’offerta per il prestito oneroso con diritto messo sul piatto da Paratici, allora potrà scattare il domino degli attaccanti con Kean che potrà partire per Como per visite mediche e firma con il suo nuovo club. Possibili sviluppi potrebbero arrivare anche nelle prossime ore, con la Fiorentina che ha rotto gli indugi e ormai lavora per portare a termine la doppia operazione, in uscita e in entrata.